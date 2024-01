Choc nello spettacolo | l’attrice trovata morta in casa | aveva più volte denunciato abusi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024)ina soli 24 anni.per la giovane star divenuta nota anche per aversessuali nel settore dell’intrattenimento per adulti. Le indagini sul suo improvviso decesso sono ancora in corso, la polizia non ha ancora definito le cause della morte ma la notizia ha iniziato a diffondersi nelle scorse ore e stanno già arrivando dichiarazioni e messaggi di cordoglio. Come quello di Milky Perù, una delle società di produzione per cui ha lavorato. “Non possiamo crederci, ci rifiutiamo di stare senza di te, vorremmo vederti ancora una volta. Speriamo che qualcuno ci svegli questo brutto sogno, sarai sempre nei nostri cuori. Grazie per averci permesso di far parte della tua vita. Ti amiamo, mio ‘Chinis’”, il comunicato dopo aver appreso della tragica ...