Chiara Ferragni | tutto quello che c’è da sapere sulla bambola Trudi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una coppa in mano e la scritta: “Gelato e Family“. Questo lo scatto pubblicato nella serata di ieri 8 gennaio da. Una serata che, non ci sono dubbi, non dev’essere stata facile. Infatti, l’influencer e imprenditrice digitale da ieri è indagata per truffa aggravata nell’ambito del “Pandoro Gate” (così com’è stato definitoil caso circa il Pandoro Balocco e le misteriose donazioni conprotagonista). E non finisce qui. Sono tanti i punti ancora non chiari e i dubbi rimasti irrisolti. Dopo il pandoro, è stata la volta delle uova e, successivamente, anche della, una limited edition creata dopo il matrimonio con Fedez – convolarono a nozze nel 2018 – per supportare una No Profit impegnata contro il cyberbullismo.aveva ...