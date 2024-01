Chiara Ferragni | non solo l’indagine | Lucarelli e l’altra beneficenza “sospetta” | dai biscotti all’incubatrice

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’influencerè indagata a Milano per truffa in relazione all’inchiesta sul pandoro Balocco e la. Ma oltre alle uova di Pasqua, ci sono altri casi in cui l’imprenditrice sembra aver confuso operazioni di marketing e benefiche. Che potrebbero togliere il velo su quello che sembra più un sistema collaudato che un «errore di comunicazione». Il primo è quello della bambola Trudi. Gli altri, dice oggi Selvaggiasul Fatto Quotidiano, riguardano iOreo e la linea brandizzata che risale al 2020. E poi una vendita di suoi vestiti usati su una piattaforma di compravendita chiamata Wallapop. Collegata all’intenzione di regalare un’incubatrice all’ospedale Buzzi di Milano. Dove era stata ricoverata nel 2021 sua figlia Vittoria per un virus. La presunta truffa con ...

