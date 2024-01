Chiara Ferragni nel mirino dei media | Morcellini | “Si vendicano”

C'è del marcio nel mondo degli influencer secondo Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, che difendononel momento più critico per l'influencer, ora indagata per truffa aggravata assieme all'ad di Balocco. Ospiti a L'aria che tira su La7, le due ex regine delle televendite riconoscono ..." Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... ". Fedez fa il gradasso, ironizza, sfotte. Nei giorni più complicati per, indagata per truffa aggravata nell'ambito del cosiddetto pandoro gate , suo marito non le manda a dire. E polemizza. In un video pubblicato poco fa nelle storie di Instagram, il ...(ANSA). Gli Stati Uniti hanno una nuova strategia per l'Ucraina La Vita in diretta. Chiara Ferragni, crollo della favola e dell'impero economico Mamma si butta dal nono piano con la figlia, l'amica ...Ecco il paragone sagace per sfottere i giornalisti. Ecco la solita battutina alla Fedez, mentre la moglie Chiara Ferragni sta preferendo una comunicazione più misurata e col contagocce.