Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata | “Sono serena” VIDEO

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’imperosta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta libera. Impossibile fare una previsione su come l’imprenditrice digitale atterrerà al suolo dopo la concatenazione di scandali che sisusseguiti in questi giorni. Attualmente l’influencer èpernell’ambito del caso L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – Mentre impazza online la bufera su Chiara Ferragni , l'influencer iscritta da ieri nel registro degli indagati per truffa aggravata per ... (periodicodaily)

Cisl: "Balocco merita rispetto" Mentre impazza online la bufera su, l'influencer iscritta da ieri nel registro degli indagati per truffa aggravata per il caso delle vendite di ...Nella vita reale è stata appena iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco. In quella virtuale, l'influencersta registrando un pesante crollo di popolarità che sui social si traduce inevitabilmente in perdita di follower. Anche nell'ultima settimanaha perso oltre 32mila follower su ...Il Regina Margherita di Torino ha confermato con una nota di avere ricevuto - nella settimana antecedente il Natale - "la donazione da un milione di euro da parte della signora Chiara Ferragni". E poi ...anche se, come anticipato da Repubblica, risulta indagato anche Franco Cannillo proprietario di Dolci Preziosi: dalle uova di Pasqua brandizzata si potrebbe sollevare un'altra operazione di presunta ...