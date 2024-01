Chiara Ferragni indagata | per il pandoro dell’influencer offerte online “fino a 250 euro”

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il‘Pink Christmas’ die Balocco è balzato cona 250sui siti di compravendita on line dopo l’apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano con l’accusa di truffa aggravata. A dirlo è Coldiretti, che in un’indagine sui saldi anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno – dai cotechini agli zamponi, dai pandori ai panettoniai torroni e alle altre specialità, che possono essere offerti anche a sconti rilevanti che arrivanoal 70% – rileva la controtendenza sul prezzo delgriffato finito nel mirino della procura. “A conclusione delle festività di fine anno – sottolinea Coldiretti – c’è l’opportunità, comunque, di risparmiare ...

, la famosa imprenditrice digitale, e Alessandra Balocco , la numero uno dell'omonima azienda dolciaria, sono finite sotto inchiesta per truffa aggravata . La Procura di Milano ha ...Ma attenzione, però, perché al contrario, per il pandoro Balocco Pink Christmas firmato dasi può arrivare a spendere fino a 250 euro dopo l'indagine da parte della Procura di Milano ...ROMA – Li ha sempre definiti senza troppi giri di parole ‘milionari di sinistra’, eppure oggi, Matteo Salvini sembra voler ‘difendere’ l’influencer Chiara Ferragni finita sulla pubblica piazza per il ...Nel corso di una intervista radiofonica, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha preso le difese di Chiara Ferragni (e del marito Fedez), indagata per “l’affaire Balocco”: ...