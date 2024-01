Chiara Ferragni | il suo pandoro in vendita a cifre esorbitanti su eBay

(Di martedì 9 gennaio 2024)indagata per truffa aggravata - Per l'affaire delgriffato ,è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di truffa aggravata . E con lei è finita nel registro ...

Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 “Una class action contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la ... (dayitalianews)

... "Sotto casa di Messina Denaro c'era meno gente" Fedez si sfoga su Instagram per l'assedio dei cronisti e dei fotografi sotto casa, in attesa di un'apparizione di. Intanto Matteo ...Corri ai riparie cerca di risollevare, almeno in parte, la sua immagine donando un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino.- Spetteguless.it L'Ospedale Infantile ...inizieranno a sfilare i protagonisti dell'accordo di sponsorizzazione e beneficenza dei pandori 2022 che è costato all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e all'amministratrice delegata e ...Il Caso Pandoro Balocco-Ferragni non ha acceso i riflettori unicamente sull’influencer e imprenditrice digitale. Perché nel registro degli indagati c’è anche l’AD di Balocco… Leggi ...