Chiara Ferragni | il Regina Margherita di Torino ha ricevuto la donazione di un milione di euro

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'Azienda ospedaliera ha reso noto di aver incassato la cifra promessa dall'influencer lo scorso 18 dicembre, quando si era scusata pubblicamente per quello che aveva definito «un errore di comunicazione» legato al pandoro rosa lanciato sul mercato nel 2022. Orae Alessandra Balocco sono indagate per truffa aggravata

(Adnkronos) – Una azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, ... (giornaledellumbria)

Matteo Salvini difende Chiara Ferragni . In un’intervento a Rtl 102.5 il ministro e leader della Lega ha detto che non gli piace «l’accanimento su ... (tpi)

Contrariamente a ciò che si crede, Silvio Berlusconi - l'influencer originale, altro che- non ha costruito l'Italia, ma è l'Italia stessa che si è rispecchiata in lui. Il suo impero mediatico ha creato un immaginario che apparteneva alla base, alla gente. Perché è sempre ...Una ' azione collettiva controper conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco 'Pink Christmas' il ...L’ospedale Regina Margherita in queste ore ha incassato il milione di euro promesso e donato da Chiara Ferragni. Il Corriere della Sera ha fatto sapere che, in queste ore, all’ospedale Regina ...Stefania Nobile ospite a L'Aria che Tira sul caso Chiara Ferragni: "A Chiara auguro tutto il bene del mondo perché spero che questa cosa si risolva nella maniera più categorica. "Pérò, c'è un però - ...