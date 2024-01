Chiara Ferragni | il Codacons attacca | «Le faremo rimborsare chi ha comprato il pandoro» La ' stangata' da 1 | 65 milioni

è indagata dalla procura di Milano per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco e sarà tra le persone che verranno ascoltate per fare luce ...Colpita e affondata. Sorella batte influencer. Suor Anna Monia Alfieri impartisce una lezione ain meno di un minuto. Intervenuta a Quarta Repubblica , ospite di Nicola Porro , la religiosa delle Marcelline si è cucinata ben bene la moglie di Fedez , da ieri indagata dalla ...Una «azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro ...Matteo Salvini difende Chiara Ferragni. In un’intervento a Rtl 102.5 il ministro e leader della Lega ha detto che non gli piace «l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha po ...