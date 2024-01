Chiara Ferragni | Codacons lancia azione collettiva per ottenere rimborso

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unacontroper conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a farai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco 'Pink Christmas' ildelle maggiori somme pagate. Arla è il, associdalle cui denunce è nato lo

(Adnkronos) – Il pandoro ‘Pink Christmas’ di Chiara Ferragni e Balocco è balzato con offerte fino a 250 euro sui siti di compravendita on line ... ()

... da "cane da guardia", pubblicamente e sinceramente ho lodato la sua egregia capacità di stanare le "incongruenze" nell'attività di beneficenza di, dall'infausta vicenda dei pandori ..., perché dopo il caso pandoro Coca Cola ha sospeso lo spotindagata per truffa indagata Dopo il cosiddetto pandoro - gate, Coca Cola ha deciso di sospendere lo spot con ...ROMA – Li ha sempre definiti senza troppi giri di parole ‘milionari di sinistra’, eppure oggi, Matteo Salvini sembra voler ‘difendere’ l’influencer Chiara Ferragni finita sulla pubblica piazza per il ...Nel corso di una intervista radiofonica, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha preso le difese di Chiara Ferragni (e del marito Fedez), indagata per “l’affaire Balocco”: ...