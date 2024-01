Chiara Ferragni | botta e risposta Fedez-Myrta Merlino su assedio mediatico

Fedez si sfoga in una storia su Instagram nella quale si vedono alcuni giornalisti e fotografi sotto casa sua che attendono la moglie,. Nel video il rapper scrive 'Le priorità dell'informazione italiana e del paese', sotto si sente l'audio: 'Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente'. Pochi ...Fulvio Abbate , in un articolo su L'Unità, tira una bordata a Elly Schlein che sul caso diè riuscita a fare un grande favore alla sua avversaria Giorgia Meloni . 'Elly Schlein di recente è riuscita nell'obiettivo, se non addirittura nell' involontario capolavoro politico di ...Fedez fa il gradasso, ironizza, sfotte. Nei giorni più complicati per Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata nell'ambito del cosiddetto pandoro gate, suo marito non le manda a dire. E ...L'ipotesi – che è costata all'imprenditrice digitale la multa da un milione di euro da parte dell'Antitrust – è di aver lasciato intendere che, acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca ...