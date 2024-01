Chiara Ferragni | arrivato al Regina Margherita il milione di euro promesso

Qualcuno dovrà pur dirlo, anche se non è popolare sostenerlo. Chiara Ferragni è innocente . E lo è non per diritto divino, perché sia particolarmente ... (nicolaporro)

... il gruppo dolciario al centro dell'indagine della campagna benefica di pandoro griffati. La finanza sta agendo su input della procura di Milano. Nel mirino l'acquisizione di ...È presto per dire se l'astro dei social precipiterà ancora, cioè perderà altri follower nel suo impero reputazionale e mediatico. Seun anno fa si preparava per Sanremo, di cui avrebbe solcato il palco nella veste di co - conduttrice, allo stato la sua fama non potrebbe essere più ammaccata. Da ieri l'imprenditrice ...Il pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni, che aveva colorato di rosa il Natale 2022, è finito adesso al centro di un’inchiesta per truffa aggravata. È questo il reato per cui la Procura di Milano ...Caso Pandoro-Ferragni. Nel mirino della Procura di Milano non c'è solo la nota influencer, Chiara Ferragni, ma anche Alessandra Balocco, presidente e amministratore ...