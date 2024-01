Chiara Ferragni altro crollo su Instagram | oltre 30mila follower in meno in una settimana

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nella vita reale è stata appena iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco. In quella virtuale, l’influencersta registrando un pesantedi popolarità che sui social si traduce inevitabilmente in perdita di. Anche nell’ultimaha perso32milasu, una media di più di 5mila e trecento al giorno, secondo il sito notjustanalytics.com (attualmente sono29 milioni e 500mila idell’influencer). Una debacle che indirettamente colpisce anche suo marito Fedez: il profilo del rapper suregistra...

Lo scandalo Balocco, in cui è finita anche Chiara Ferragni , è stato portato in auge da Selvaggia Lucarelli , che da tempo indaga contro chi fa finta ... (donnapop)

Nasti supporta. Con un lungo messaggio su Instagram, la moglie di Mattia Zaccagni ha difeso l'imprenditrice digitale. "Ora vorrei capire perché non vi accanite con tutti i politici che ci rubano un ...Secondo Roberto D'Agostino,farebbe bene a cambiare mestiere, visto che si è giocata la credibilità. Per ora, come riporta "Novella 2000", sappiamo che l'influencer dopo lo scandalo del pandoro (e altre attività ...Chiara Ferragni è al centro delle ultime cronache. Solo ieri è stata fatta circolare la notizia secondo cui l'influencer è ...In quella virtuale, l'influencer Chiara Ferragni sta registrando un pesante crollo di popolarità che sui social si traduce inevitabilmente in perdita di follower. Anche nell'ultima settimana Ferragni ...