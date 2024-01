Chiara Ferragni altro crollo su Instagram | oltre 30mila follower in meno in una settimana

Italian influencerhas been placed under investigation for fraud in a criminal investigation into a 'charity' pandoro she endorsed. Enrollment takes off for students who wish to ...Cisl: "Balocco merita rispetto" Mentre impazza online la bufera su, l'influencer iscritta da ieri nel registro degli indagati per truffa aggravata per il caso delle vendite di ...È con questa accusa che l'influencer Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul pandoro."Oggi, l'ospedale Regina Margherita di Torino ha incassato il ...Il Regina Margherita di Torino ha confermato con una nota di avere ricevuto - nella settimana antecedente il Natale - "la donazione da un milione di euro da parte della signora Chiara Ferragni". E poi ...