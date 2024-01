Chi ha chiamato da 3459234361? è Amazon?

(Di martedì 9 gennaio 2024) Avete ricevuto una chiamata dae volete sapere chi è che vi hao perchè? Iniziamo col dirvi subito una cosa, è un callcenter che cerca di vendervi qualcosa e non ècome dice la voce robotica. Vediamo nel caso specifico cosa vogliono vendervi. Chi chiama daNON èa chiamarvi. E’ un call-center che cerca di vendervi qualcosa, nel caso specifico una consulenza per trading online ed investimenti. Potete non rispondere o riagganciare qualora lo abbiate fatto. Come fanno i call center ad avere il nostro numero di cellulare? Vi sarà capitato di firmare un contratto, che sia di telefonia, fornitura energetica come luce e gas o altre tipologie? Durante la compilazione delle domande di adesione inseriamo quasi sempre il nostro numero di cellulare e autorizziamo il ...

