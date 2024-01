Chi è Myrta Merlino? Età | altezza | marito e Instagram

Dopo Safilo tocca a Coca-Cola. L'azienda che aveva scritturato Chiara Ferragni per uno spot da mandare in onda a partire dalla fine di gennaio. Ma ... (leggo)

"Noisiamo Le professioniste sempre lasciate in panchina dal patriarcato" Eccolo, l'ostacolo ... i nomi delle giornaliste che hanno lanciato l'opa: Bianca Berlinguer, Monica Maggioni e...ospiterà lo storico confronto Dopo Vespa, Mentana e De Bellis ( SKy tg24) si è inseritaMerlino (dal 2023 a Canale 5) che, parlando con Repubblica, ha confermato che modererebbe " di ...L'imprenditrice digitale indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata in merito alla vicenda del pandoro Balocco ...COLOGNO MONZESE - «È successo la domenica prima di Natale, io vado in un negozio dei cinesi, alla cassa i miei amici mi hanno detto “guarda chi c'è”. Mi sono girato, ho subito cambiato colore e mi son ...