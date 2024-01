Chi è Michele Mariotti | padre di Matteo | attaccato da uno squalo

Leggi su cultweb

(Di martedì 9 gennaio 2024) Didi, il giovane di Parma che ha perso una gamba a causa dell’attacco di unoin Australia, sappiamo che è appassionato di immersioni ed è l’anima di un locale di Parma, “El Bajòn”. ogni modo non va confuso con l’omonimo direttore d’orchestra pesarese. In queste ultime settimane, dopo la tragedia del 9 dicembre, è stato proprioad aggiornare la stampa sulle condizioni del figlio, tornato da meno di una settimana in Italia dopo le prime cure all’ospedale di Brisbane. L’uomo ha raccontato così la prima notte dial Centro Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove il giovane subirà il quarto intervento chirurgico in un mese, prima di iniziare il lungo percorso riabilitativo :”In questo momentoè molto ...