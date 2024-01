Chi è Gabriel Attal | il più giovane premier francese e il primo dichiaratamente gay

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 34enne, finora ministro dell'Istruzione, è il piùministro della Quinta Repubblica. Macron lo ha scelto fra tre possibili candidati. Ha militato nel Partito Socialista ed è stato eletto per la prima volta come deputato nelle file macroniane nel 2017

Figlio di Yves Attal, avvocato e produttore cinematografico morto nel 2015 all'età di 66 anni,Attal è di origine ebrea tunisina ma sua madre Marie de Couriss, proveniente da una famiglia ...Il nuovo primo ministro èAttal , a lui legato fin dal 2017, dopo una breve esperienza a livello locale nel Partito socialista. Sarà lui il volto del nuovo governo, che dovrà non soltanto ...Il 34enne, finora ministro dell'Istruzione, è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. Macron lo ha scelto fra tre possibili candidati. Ha militato nel Partito Socialista ed è stato elet ...Da quando è entrato al Governo, all'epoca guidato dall'ex premier Edouard Philippe, Attal - che è stato anche il più giovane in Francia ad entrare in un esecutivo all'età di 29 anni - non abbandona ...