Chi è Aniello Donnarumma | il sindaco di Palma Campania ai domiciliari per corruzione

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ildi, nel Napoletano, è finito agli arrestinell’ambito di una indagine su presunte irregolarità negli appalti comunali. Diciannove in tutto gli indagati, otto dei quali destinatari di misure cautelari tra i quali due dipendenti comunali e cinque imprenditori. La Procura di Nola ipotizza i reati di, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. Il Gip ha emesso l’ordinanza di applicazione delle misure: due arresti, tre divieti di dimora e tre divieti di concludere accordi con la Pubblica amministrazione per la durata di 12 mesi. Gli inquirenti sostengono che diversi appalti di lavori, servizi, forniture come la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi, la ...