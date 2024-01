Chef uccide la compagna | “Voleva cucinare il suo cuore” Shock | chi era il padre

(Di martedì 9 gennaio 2024) Uno choc ha colpito la tranquilla comunità di Bratislava questa settimana, quando è emersa la notizia dell’arresto di Jozef Hanuska, meglio conosciuto come Kuchár Jožko (Jozko), famoso cuoco locale. Hanuska è stato accusato di un crimine orribile: l’omicidio della sua fidanzata, Patricia, di 48 anni. Le circostanze dell’omicidio sono inquietanti. Gli investigatori hanno trovato in un secchio parti del corpo di Patricia, tra cui intestino,e altri organi, che il cuoco aveva rimosso dal corpo della vittima. Secondo i report dei media locali, Hanuska aveva l’intenzione diquesti organi. Il delitto è avvenuto la scorsa settimana, ma le informazioni sono emerse solo di recente. Un parente di Hanuska aveva ricevuto un messaggio da lui mercoledì scorso, in cui annunciava il suo piano di suicidarsi. Invece, Hanuska ha ...

Unocon la passione per il cannibalismo. Bratislava è sconvolta dalla vicenda di Jozef Hanuska , cuoco - star conosciuto anche come Kuchàr Jozko (Jozko, appunto), accusato di aver ucciso la fidanzata Patricia e di aver addirittura tentato di mangiarne i resti. L'uomo e la compagna 48enne vivevano insieme e i vicini di casa hanno parlato di ...Raccapricciante quanto accaduto a Bratislava, in Slovacchia: loJozef Hanuska - conosciuto come Kuchár Joko (Jozko, in italiano) - è stato arrestato per aver ucciso la fidanzata, una donna di 48 anni, di nome Patricia. Nella stanza dell'appartamento in cui vivevano, la polizia ha rinvenuto un secchio ...Sembra una scena tratta dal film Hannibal Lecter ma non lo è. Ci troviamo a Bratislava (Slovacchia), luogo del brutale omicidio. Rischia l'ergastolo uno chef sospettato di aver ...Brutale omicidio a Bratislava. Rischia l’ergastolo uno chef sospettato di aver fatto a pezzi la sua ragazza nell’appartamento che i due condividevano nella ...