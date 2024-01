Cheesecake al cioccolato | senza gelatina | senza forno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 gennaio 2024) Laalè la ricetta giusta se non abbiamo voglia di accendere il. Ovviamente, vale il detto che ogni rosa ha la sua spina, ossia anche la più incredibile creazione al mondo, ha un difettuccio. E questo dolce non fa eccezione! Ma, tranquille, non è insuperabile come problema e non riguarda certo la facilità di realizzazione, perché è a prova di inesperte. La nota dolente è di ben altro tenore: prima di poterlo gustare, dovremo lasciarlo rassodare in frigorifero. Penserete che fosse un dato scontato, ma vi assicuro che a vederlo così invitante, sarà difficile resistere all’assaggio. Armiamoci di santa pazienza e facciamolo riposare per 2 ore almeno. Solo così raggiungerà la giusta consistenza e si rivelerà un piccolo capolavoro di pasticceria casalinga. Avete voglia di cucinare con me? Mettiamoci al lavoro, si ...