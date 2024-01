Che Tempo Che Fa | Fabio Fazio annuncia | “Domenica avrò ospite Papa Francesco”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –torna da. "Con grande emozione ho il piacere dire che l’diprossima di 'Cheche fa' sarà S. S.", ha scrittosu Xndo che nella prossima puntata del programma, ora in onda sul Nove, avrà l'onore di intervistare il pontefice. Si tratta della seconda volta per il conduttore, dopo l'intervista del 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3. — [email protected] (Web Info)

Fino a pocofa lo sfondo delle conversazioni private di Instagram - conosciute anche come ... Per farlo è fondamentale innanzitutto scaricare l'app e assicurarsiquesta sia stata correttamente ..."Con grande emozione ho il piacere di annunciarel'ospite di domenica prossima di 'fa' sarà S. S. Papa Francesco", ha scritto Fazio su X annunciandonella prossima puntata del ...Continue interruzioni dei collegamenti telefonici e internet stanno mettendo a dura prova molti Comuni del Preappennino, in provincia di Foggia. I sindaci preparano un ricorso al Prefetto e all’AGCOM.È tempo di grandi pulizie in Windows 11 (e, in prospettiva, per Windows 12). Come aveva annunciato lo scorso settembre, Microsoft ha iniziato a eliminare WordPad nella più recente build (26020), preci ...