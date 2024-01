“Che Tempo Ch Fa” | nuovo super ospite per Fazio

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’annuncio del conduttore di Nove L’annodi “CheChe Fa”, riparte da und’onore: Papa Francesco. A renderlo noto Fabioal timone del tal da quest’anno in onda su Nove. Non una prima volta a “Cheche Fa”, ma un ritorno. «Con grande emozione – ha scritto– ho il piacere di annunciare che l’di domenica prossima di CheChe Fa sarà Papa Francesco», La precedente intervista risale al 6 febbraio 2022, quando il programma, all’epoca andava inn onda su Rai Tre. Leggi anche: “Cheche Fa”:deve fare a meno di Mahmood, perché? Allora, l’intervista a Papa Francesco a CheFa, collezionò 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un ...

Papa Francesco sarà ospite domenica prossima a Che tempo che fa Il programma di Fabio Fazio è andato ufficialmente in vacanza lo scorso 17 dicembre.