Che Stupida | ecco il libro di Ilary Blasi | quando uscirà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti”. Lo ha scritto su Instagram, che dopo l’esperienza del docufilm Netflix Unica, si racconta nelChe. La Mia Verità, in uscita il 30 gennaio per Mondadori e preordinabile dal 9 gennaio in tutte le librerie e store online. Il like di Francesco Totti asu Instagram: “pace tattica” in vista della causa nel 2024? Le ...