‘Che stupida’ | dopo il docufilm arriva il libro di Ilary Blasi

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –il‘Unica’,decide di raccontarsi anche in un, come lei stessa annuncia dal suo profilo Instagram. La sua storia d’amore con Francesco Totti e la tormentata separazione faranno così da sfondo al suo nuovo lavorostupida. La mia verità’, edito da Mondadori, preordinabile da oggi in tutte le librerie e store on-line. Nel post, corredato dalla copertina del, la showgirl scrive: “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore, lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ...