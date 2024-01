Che cosa può essere successo nella mente della donna che ieri si è buttata dal nono piano portando con sé la figlia di sei anni e il cane? Lo psichiatra Claudio Mencacci racconta quante e quali motivazioni possono essere all' origine di un gesto incredibile come il figlicidio E quale sofferenza può esserci dietro quello compiuto da questa donna | ora accusata di omicidio volontario pluriaggravato

“I motivi per i quali io e Lucio Presta ci siamo divisi non interessano alla gente”. Così Amadeus a commento dalla fine del rapporto professionale ... (ilfattoquotidiano)

Vittorio Sgarbi in una nota smentisce l’indagine a suo carico e questa posizione la conferma anche in esclusiva ai nostri microfoni. La nostra ... (notizie)

Questo perché "la distanza tra il luogo dove si trova la vittima,di norma paga in anticipo il ...sostiene l'Antitrust Nel documento dell'Antitrust vengono sottolineati "tutti i post e i ...Corona spiazza Berlinguer 'A Chiara auguro tutto il bene del mondo perché speroquestasi risolva nella maniera più categorica': questa la premessa di Nobile. La figlia della televenditrice ...e robot che le ricaricano 08 GEN Volkswagen e Cerence portano la AI avanzata in auto. Ecco cosa può fare 08 GEN Cresce la rete italiana di Ewiva, 50 nuovi punti di ricarica, anche con POS 08 GEN ...Ha ricevuto premi per le sue interpretazioni sia al cinema che in televisione, evidenziando la sua eccezionale dedizione e talento nel campo della recitazione. Cosa è il dolce scomposto Il concetto di ...