Cesena | tre anni di Daspo al padre di Shpendi | ha tentato di colpire con un pugno il portiere dell’Olbia

CBI: lesfide Il programma Oper. CBI ha preso avvio nel mese di ottobre dello scorso anno, con ... in cui i team CBI coinvolti sono stati a Bertinoro, in provincia di Forlì -, al ' PH: ...... per due stagioni quella della Pianese , quindi del Novara in serie B perstagioni (esordio il 24 dicembre 2016 in Virtus Entella - Novara) e poi ancora della prima squadra delin serie C. ...Per tre anni, quindi, potrà seguire solo in tv le partite dei suoi figli, i gemelli Cristian e Stiven, il primo del Cesena, il secondo dell'Empoli, entrambi under 21 della nazionale albanese, visto ...Il Questore di Forlì - Cesena ha disposto il Daspo per Shpendi Liman, padre del giocatore del Cesena Shpendi Cristian, dopo gli avvenimenti relativi all’incontro di calcio “Cesena – Olbia” di domenica ...