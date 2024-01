CES 2024 | a Las Vegas l’Intelligenza Artificiale ruba la scena Anche nell’automotive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Anno nuovo, tendenza in evoluzione. In assenza dei saloni “old school”, quelli che un tempo esponevano i modelli che poi sarebbero sbarcati sui mercati di tutto il mondo nei mesi successivi, ecco che l’automotive del futuro si ritrova a puntare i riflettori – oramai da quasi un decennio – al CES di Las. Una vetrina nata come dice il nome stesso per monitorare lo sviluppo dell’elettronica di consumo (dalle tv a tutto il vasto panorama degli elettrodomestici) e ora diventata il palcoscenico alternativo per estendere l’universo tecnologico a una delle applicazioni preferite, cioè la mobilità, regalando le visioni del futuro più avanzate di come e cosa guideremo. Che poi si realizzino o meno, interessa relativamente, come ad esempio dimostrano i numeri della bolla della guida autonoma, cavalcata a lungo dalla prima decade degli anni 2000 con tanto di 75 miliardi di ...