Cervinia | danneggiato il cavo di una seggiovia | sospetto sabotaggio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) I tecnici sono ancora al lavoro per il ripristino dell’impianto di risalita sulle piste da sci di, dopo che qualcuno ha lacerato unin acciaio delladi Cielo Alto. Si sospetta un’azione di. Sul caso indagano i carabinieri, al momento contro ignoti che avrebbero agito nella notte tra sabato e domenica danneggiando la fune con un flessibile. A scoprirlo è stata la Cervino spa, società che gestisce il comprensorio, che ha presentato subito una denuncia. E’ la terza in pochi anni per episodi di questo tipo ai piedi della Gran Becca. I militari sono al lavoro per risalire all’ identikit degli autori del gesto, oltre che al movente.