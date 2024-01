Centro Polifunzionale San Lorenzo Maggiore | inaugurato servizio per persone diversamente abili

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutia San, alla presenza del vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro, ilper, unche sarà gestito dalla cooperativa sociale di comunità iCare per conto e in collaborazione con l’Ambito Sociale B04. Il, di carattere diurno, come detto accoglieràadulte con diversetà, autonome e semiautonome, e starà aperto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. La struttura che ospita ilè messa a disposizione dal Comune di San. Le attività di animazione e socializzazione del ...

Comunicato Stampa Partiranno subito le attività di doposcuola di “Kids and Teens” per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Una notizia molto ... (fremondoweb)

Giugliano . riapre oggi in via San Vito a Giugliano il centro polifunzionale per minori “Benny il Bassotto” gestito dalla “Cooperativa Sociale ... (teleclubitalia)

Giugliano . Ha riaperto in via San Vito a Giugliano il centro polifunzionale per minori “Benny il bassotto” gestito dalla “Cooperativa Sociale ... (teleclubitalia)

... di angoli e di nicchie in cui la casa diventa ildi attività prima rilegate solo al mondo ... Lo spazio diventa flessibile eper interpretare nuove abitudini: la camera da letto ...La giornata si apre alle 9,30 nella Saladel Museo Darwin Dohrn, con una breve ... e delle strutture della Stazione Zoologica Anton Dohrn aperte al pubblico: Aquarium,recupero ...C'è tempo fino al 29 gennaio per partecipare alla gara di assegnazione lavori per il nuovo Centro Polifunzionale di Giussano ...L'anniversario cadrà il prossimo 26 gennaio, giorno in cui si terrà un evento con inizio alle 9.30 nella sala polifunzionale del museo Darwin ... zoologica Anton Dohrn aperte al pubblico: Aquarium, ...