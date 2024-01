Catania | UFFICIALE | colpo Cianci in attacco

(Di martedì 9 gennaio 2024) È con una notache il, militante nel Girone C di Serie C, "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal...

Il Catania ha deciso di ripartire da Cristiano Lucarelli in panchina. Dopo la prima parte di stagione che ha portato risultati non troppo ... (sportface)

... il rappresentante del Giovani Italiani d'Australia Network, Giuseppe Musmeci, Eileen ... A dare il viaal concorso letterario è stato l'Executive Officer della Marco Polo, Giovanni ...... tutto questo per consentire alla legge di Stabilità una pubblicazione più celere sulla Gazzettadella Regione ed evitare ritardi nell'attivazione della spesa. Nella notte il governo era ...è con una nota ufficiale che il Catania, militante nel Girone C di Serie C, `comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il diritto alle prestazioni.Cianci si aggiunge agli altri quattro grandi colpi in ogni reparto. “Catania Football Club – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Taranto FC il diritto ...