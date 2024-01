Castelnuovo Cilento | 35enne maltratta la moglie | applicato il braccialetto elettronico

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 5 gennaio scorso, a(SA), i Carabinieri della Stazione diVallo Scalo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un, “permenti contro familiari o conviventi, violenza privata e per interferenze illecite nella vita privata” nei confronti della. Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue molestie da parte dell’indagato. Segui ZON.IT su Google News.

