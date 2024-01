Caso Pozzolo | testimonianze discordanti | si torna al punto 0

AGI - Con il rientro in città della procuratrice capo Teresa Angela Camelio, che riprende il servizio la prossima settimana dopo una breve assenza ... (agi)

La procura di Biella continua a indaga re sul Caso Pozzolo . Ieri sono stati sentiti numerosi testimoni per provare a chiarire cosa sia successo la ... (tg24.sky)

Verranno ascoltati in qualità di teste il sottosegretario alla Giustizia, l'assessore comunale ai Lavori pubblici e il consigliere Zani Il ... (sbircialanotizia)

Caso Pozzolo - Delmastro teste in procura a Biella

(Adnkronos) – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è giunto poco fa in procura a Biella per essere sentito come teste nell’ambito ... ()