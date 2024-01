Caso Pozzolo | si indaga sui 20 secondi prima dello sparo

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) La procura di Biella continua are sul. Ieri sono stati sentiti numerosi testimoni per provare a chiarire cosa sia successo la notte di Capodanno nei locali della Pro Loco di Rosazza, dove un colpo partito accidentalmente da una pistola di proprietà del deputato di FdI ha ferito il 31enne Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario Delmastro. Sisoprattutto sui 20trascorsi da quando l’arma è spuntata fra le mani del deputato Emanueleal momento in cui si è sentito lo. Chiarire con esattezza ciò che è accaduto in quel lasso di tempo dovrà essere uno degli obiettivi della procura.