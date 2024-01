Caso Pozzolo | Renzi | ' classe dirigente di irresponsabili ma Meloni fa finta di niente'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Ma come si fa a portare le pistole a Capodanno a una festa dove ci sono bambini? C'era Delmastro, sottosegretario alla Giustizia che dovrebbe garantire la legalità. C'erano dei bambini in sala. E portano le pistole. Come minimo è daha unadi incapaci e lei fadiogni volta fischiettando". Così Matteoa Avanti Popolo su Rai3. "Delmastro avrebbe dovuto scusarsi e lasciare il suo posto al ministero".

