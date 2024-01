Caso pandoro Balocco | Chiara Ferragni indagata per truffa | Ho fiducia nella magistratura

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024)peraggravata nell'ambito del, così come anche Alessandra, presidente e ad dell'azienda di dolci piemontese. L’influencer si dice “serena” - perché consapevole di aver “sempre agito in buona fede” – ma al tempo stesso “profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero". Finora per l'inchiesta si era parlato dell'ipotesi di reato di frode in commercio. A mutare le carte in tavola sarebbe una serie di email valorizzate nelle carte, già acquisite negli uffici dell'Antitrust. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva al termine di una lunga giornata: prima è stata depositata una relazione dalla Gdf in Procura a ...