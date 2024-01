Caso Ferragni | l’esperto di crisis management a Notizie com | “Sta commettendo un grave errore”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chiaraè indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano scaturita daldel pandoro Pink Christmas della Balocco. Un’altra batosta, stavolta piùdi una sanzione amministrativa, è arrivata all’imprenditrice digitale, che le costerà una crisi di reputazione personale e aziendale. “Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso”, ha dichiaratoin una nota. “Ho piena fiducia nella magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”. La magistratura farà il suo corso e stabilirà se Chiaraè colpevole, ma nel frattempo il suo impero vive un momento difficile. Ne abbiamo ...

Fedez commenta in modo sarcastico la presenza di fotografi e cronisti appostati sotto casa per cercare di intercettare Chiara, al centro deldel pandoro Balocco che la vede indagata per truffa aggravata . In un video su Instagram il rapper inquadra i giornalisti dalla macchina in cui viaggia: "Guardali, oh mio ...Ricordo che questa proposta si affacciò nel 2009 e ciò avvenne non a, ma perché da alcuni anni ... il fatto che discutiamo della pistoletta di Pozzolo, del panettone dellae del controllo ...Il Caso Chiara Ferragni continua a tenere banco in tutta Italia e passa dai pandori alle uova di pasqua, tirando in ballo anche l'imprenditore coratino Franco Cannillo di Dolci Preziosi. Proprio ...Con un video pubblicato su Instagram, Fedez ha commentato in modo sarcastico la presenza di fotografi e cronisti appostati sotto casa per cercare di intercettare Chiara Ferragni, al centro del caso de ...