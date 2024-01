Caso Ferragni | devo dire una cosa | Vespa lascia Ghisleri di stucco

Mentre impazza online la bufera su Chiara, l'influencer iscritta da ieri nel registro degli indagati per truffa aggravata per ildelle vendite di beneficenza del pandoro Balocco pink Christmas, la Città della Salute di Torino ...... con l'eccezione di Emilio Mola con un carousel di forti contenuti sulla guerra in Medio - Oriente, secondo solo a un post di Selvaggia Lucarelli sul- Balocco. NOTA - METODOLOGICA_...Chiara Ferragni è al centro delle ultime cronache. Solo ieri è stata fatta circolare la notizia secondo cui l'influencer è ...In access però c’è stata una sfida importante: con il ritorno in onda da 9 (% di share) per ‘Otto e mezzo’ con saluti romani, ‘pistoleri’ e Ferragni in primo piano ... caratterizzata dal ritorno nella ...