Caso Chiara Ferragni | Fedez ride dei giornalisti sotto casa «Da Messina Denaro c’era meno gente» – Il video

(Di martedì 9 gennaio 2024) «Secondo me fuori dalladi Matteo, guardali… Le priorità dell’informazione italiana e del paese…». Queste le parole di, mentre rientra a, in unsu Instagram, che mostra cronisti e fotografi appostatil’appartamento suo e della moglie. L’influencer, dopo la multa dell’Antitrust per la sponsorizzazione del pandoro Balocco risulta ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata. Leggi anche: Balocco si difende sul: «Noi turbati, iniziativa fraintesa. Pronti a collaborare con la procura» Matteo Salvini difende ...

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito del Caso Balocco , così come anche Alessandra Balocco , presidente e ad dell'azienda di ... (tg24.sky)

Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 “Una class action contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la ... (dayitalianews)

Attesi primi testi in Procura sulFerragni - Balocco Dovrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni con la convocazione dei manager dei team diFerragni e Alessandra Balocco, l'...... per porre domande nell'interesse dei consumatori coinvolti nel. Non si mette bene perche comunque non demorde e crede nella giustizia.inizieranno a sfilare i protagonisti dell'accordo di sponsorizzazione e beneficenza dei pandori 2022 che è costato all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e all'amministratrice delegata e ...Giornalisti appostati sotto casa di Chiara Ferragni, Fedez: “C’era meno gente per Matteo Messina Denaro” Dopo la notizia di Chiara Ferragni indagata per truffa, decine sono i giornalisti appostati ...