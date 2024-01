Casarano | folgorato durante la doccia | morto 52enne Ipotesi | scossa elettrica dallo scaldabagno

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un uomo di 52 anni ènel pomeriggio a. Rocco De Nuzzo, che viveva da solo, non si è presentato all’appuntamento con il fratello. Questi, preoccupato, è andato a casa dele lo ha trovato esanime nella vasca. Intervento dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Rocco De Nuzzo, mentre faceva la, è statoda una scarica, verosimilmente otiginatasi. L'articolola ...

La tragica scoperta è avvenuta nella prima serata di oggi a, in via Quinto Ennio. A perdere la vita, un uomo di 52 anni del posto, Rocco De Nuzzo. Quando attorno alle 18 il fratello dell'...Un uomo di 52 anni è drammaticamente mortomentre era intento a farsi la doccia all'interno del proprio appartamento. Il dramma si è verificato ancora una volta a, esattamente in ...Un uomo di 52 anni è morto nel pomeriggio a Casarano. Rocco De Nuzzo ... Rocco De Nuzzo, mentre faceva la doccia, è stato folgorato da una scarica elettrica, verosimilmente otiginatasi dallo ...Tragedia domestica a Casarano. Qui un uomo di 52 anni ha perso la vita folgorato mentre stava facendo la doccia nella propria abitazione. La vittima, che viveva da sola, sarebbe stato investito da una ...