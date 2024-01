Carol e la fine del mondo | una serie apocalittica

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Animazione esistenzialista. Mai classificazione (di Netflix) fu più adeguata pere ladelanimata in dieci episodi da trenta minuti, creata da Dan Guterman e disponibile su Netflix da metà dicembre. La premessa narrativa è forte e radicale: un pianeta dal nome Kepler – 9C sta per abbattersi sulla Terra, provocandone la distruzione. L’impatto avverrà tra sette mesi e l’umanità, consapevole di questo timing comune a tutti, dovrà decidere come spendere gli ultimi mesi che rimangono loro da vivere. Il punto di vista particolare è quello diKohl, donna (pare di mezza età) che vive sola, senza un lavoro, una famiglia propria o interessi particolari. Lei il suo tempo non sa come riempirlo, non sa cosa desiderare, come utilizzare quei mesi. Il resto dell’umanità reagisce nei ...