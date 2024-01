Carne di cane | dove è legale mangiarla nel mondo

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Corea del Sud ha vietato l'allevamento e la macellazione didiper il consumo umano, ma la pratica, benché in declino resta diffusa in molti paesi, sia in Oriente che in Occidente

La Corea del Sud mette al bando la carne di cane: il Parlamento ha approvato una legge che vieta allevamento, macellazione e vendita di cani per la loro carne, una pratica tradizionale che gli attivisti hanno da tempo preso di mira. Il Parlamento della Corea del Sud ha approvato una legge storica, che mette al bando l'industria della carne di cane. Il via libera dell'Assemblea nazionale è giunto con 208 voti a favore e nessun contrario. Il testo, che diventerà legge dopo la firma del presidente e altre formalità, renderà illegale la macellazione e la vendita di carne di cane entro il 2027. Secondo la legge – che pone fine a una tradizione gastronomica secolare – la pratica, benché in declino resta diffusa in molti paesi, sia in Oriente che in Occidente.