Carne di cane addio | la Corea del Sud mette al bando allevamenti e macelli

Il 9 gennaio il parlamento sud Corea no ha approvato una legge che vieterà entro tre anni la vendita della carne di cane . Una decisione storica in un ... (internazionale)

Solo due astenuti, 208 voti a favore e zero (zero!) contrari: l’Assemblea nazionale sud Corea na, cioè il Parlamento monocamerale di Seul, ha approvato ... (ilfoglio)

Messa al bando ladiin Corea del Sud. È quanto ha stabilito il Parlamento che ha approvato ...... ha approvato oggi una legge di cui si parla ormai da anni che vieta l'allevamento e la macellazione di cani per il consumo umano, e anche la vendita di prodotti a base didi. La legge ...Il divieto entrerà in vigore fra tre anni. Per rafforzare il suo soft power all'estero Seul elimina uno dei più importanti motivi d'imbarazzo internazionale, ma è anche una perfetta operazione simpati ...L’Assemblea nazionale ha dato il via libera totale alla proposta (208 favorevoli e 0 contrari) che diventerà legge dopo la firma presidenziale ...