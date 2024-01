Cardinale sulle relazioni omosessuali | “Gravi depravazioni | contro natura”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il mese scorso il Vaticano ha aperto alle benedizioni per coppie gay. Il Dicastero per la Dottrina della fede ha parlato di “benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio“. Se molti cattolici hanno accolto con gioia questa apertura della Chiesa, c’è anche chi ha sollevato delle perplessità e chi si è detto contrario, come un noto. Eppure il Vaticano è stato chiaro, queste benedizioni non saranno equiparabili a nessun tipo di cerimonia: “La dottrina sul matrimonio non cambia. Inammissibili riti e preghiere che possono creare confusione tra ciò che è costitutivo del matrimonio, quale unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un ...