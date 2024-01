Carcere a genitori che negano cambiamento sesso a figli in Scozia

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ polemica inper la proposta di legge sul divieto delle “terapie di conversione” per “cambiare o sopprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere” dei minori, la cui imposizione diventerà un reato. Voluta dal partito nazionalista scozzese Snp al governo, la bozza è stata messa in consultazione online fino al 2 aprile. Ma molti temono che la definizione di terapia conversione sia troppo vaga. Il quotidiano The Telegraph scrive che iche negheranno ildiaiminori potrebbero rischiare fino a sette anni di. Le pratiche di conversione “non hanno alcun posto” in, ha dichiarato oggi la ministra per la Parità Emma Roddick, spiegando di voler fare da apripista nel Regno Unito. Roddick ha ...

... esce dale va agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito il gip di Monza Andrea Giudici, ... "il suo primo pensiero è stato quello di riabbracciare i suoi". .Confermate quindi in toto tutte le statuizioni civili, ovvero il pagamento di provvisionali che vanno dai 35 mila euro per idelle due vittime (in realtà la famiglia di Jessica ha già ...Un risarcimento di 676mila euro per la figlia uccisa in A28 da un automobilista che quella sera sfrecciava in autostrada a 180 chilometri orari e che non si è fermato a prestare ...Nuove prove, nuove consulenze e nuovi testimoni potrebbero cambiare la condanna definitiva all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi ritenuti responsabili della strage di Erba avvenuta l' ...