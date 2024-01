Carburanti | tornano i ribassi

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – È durata lo spazio delle festività la fase lievemente rialzista dei prezzi deialla pompa. Con il nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati e il barile in calo a 76 dollari, questa mattinasui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno ridotto i prezzi consigliati della benzina e del Gpl di un centesimo al litro e quelli del gasolio di due centesimi al litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,777 euro/litro (invariato, compagnie 1,781, pompe bianche 1,769), diesel self service a ...