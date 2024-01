Carabao Cup 2023 2024 | il Chelsea stecca ancora | il Middlesbrough vince 1-0 la semifinale d’andata

(Di martedì 9 gennaio 2024) Prosegue la stagione da incubo del, che nelladi Coppa di Lega è costretta a rincorrere dopo il primo atto. Anella garaa prevalere è la squadra che milita nella Championship inglese per 1-0. L’inizio di partite favorisce i padroni di casa che si rendono pericolosi con Latte Lath, che alcuni ricorderanno indossare la maglia dell’Atalanta alcuni anni fa. L’ivoriano, però, si fa male dopo 5? ed è costretto ad uscire. Al 30° è ila farsi vedere ma Cole Palmer con il sinistro non riesce a trovare la porta. E pochi minuti dopo, al 37° è ila trovare il vantaggio con Hackney imbeccato da Jones. Nel secondo tempo Pochettino manda in campo Mudryk e Broja al posto di Madueke e Fernandez, ma pur aumentando l’intensità delle ...

nelle semifinali di Carabao Cup non sarà utilizzato il Var. Ritorno al passato dunque per le due gare andata e ritorno tra Liverpool e Fulham da ... (sportface)

