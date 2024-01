Cancro seno metastatico Her2 low | rimborso per anticorpo farmaco-coniugato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos Salute) - Per le pazienti con tumore ale bassa espressione della proteinalow) è stato approvato in Italia ilper trastuzumab deruxtecan, l'monoclonaledi Daiichi Sankyo e AstraZeneca che ha dimostrato di migliorare in modo sostanziale sia la sopravvivenza libera da progressione che la sopravvivenza globale, dimezzando il rischio di avanzamento della malattia o di morte anche in questo gruppo precedentemente escluso dai benefici delle terapiemirate. Nel 2023, in Italia, sono stati stimati 55.900 nuovi casi di tumore del. La sopravvivenza a 5 anni raggiunge l'88%. Diagnosi precoce e terapie mirate - è stato ricordato nel ...