Camion fuori strada a Nizza Monferrato

L'incidente è avvenuto in Strada Vecchia a Nizza Monferrato dove unè parzialmente uscito dalle carreggiate adagiandosi nel fossato laterale. Sul posto i vigili del fuoco di Nizza e un'...ASTI " Intervento questa mattina, martedì 9 gennaio 2024, dei Vigili del Fuoco di Nizza e autogru del comando Asti in Strada Vecchia D'Asti a Nizza. Unuscito parzialmentedalla sede stradale. I Vigili del Fuoco lo hanno rimesso in carreggiata. Pochi i danni al mezzo e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La Polizia Locale è ...Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Nizza Monferrato per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato. L’incidente è avvenuto ...Incidente choc a Chioggia (Venezia) dove un camionista è morto dopo essere stato trafitto da un piccolo palo penetrato nella cabina del suo Tir, finito fuori strada ieri sera lungo la ...