Camera | Fi presenta Pdl | ' doggy bag obbligatoria contro lo spreco alimentare'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos) - Domani, mercoledì 10 gennaio, presso la sala stampa delladei deputati, alle 14.30, Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura del partito azzurro, con il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barellila proposta di legge dal titolo 'Obbligatorietà dellabag' insieme ai Circoli per l'ambiente e della cultura rurale. “L'obiettivo della proposta di legge –spiega Gatta- è quello di contribuire a contrastare lo, uno degli obiettivi fissati nell'Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Bdfn, ognuno di noi spreca 65 kg di cibo pro-capite l'anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante”. “La pratica della ‘Bag' è ...